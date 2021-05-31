صحيفتان سعوديتان: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة ضد إيران

أكدت صحيفتا "البلاد" و"الرياض" السعوديتان، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حازمة ضد إيران، بما يضمن ردع تجاوزاتها ويحقق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت صحيفة "البلاد" - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "ردع الإرهاب" - أن تحالف دعم الشرعية برئاسة المملكة التزم كثيرا بضبط النفس تجاه التصعيد الإرهابي الحوثي، ومع التمادي في استهداف الأعيان المدنية ومواقع الإنتاج والمنشآت النفطية، واستهداف الملاحة البحرية بزوارق مفخخة، حيث بات الإرهاب الحوثي والتآمر الإيراني في ذروة الخطورة على المصالح الاستراتيجية للاقتصاد العالمي بتهديد إمدادات الطاقة العالمية، ومن هنا جاءت رسالة السعودية واضحة بأنها لن تتحمل أي نقص في إمدادات الطاقة.

وأشارت إلى أنه مع انتهاء مهلة التحالف للميليشيا الإرهابية بإخلاء مواقع بالحديدة وصنعاء من الأسلحة، جاء الردع قويا وحازما من جانب التحالف وفق قواعد القوانين الدولية والإنسانية، لتصل الرسالة حازمة بأن هذا الإرهاب المدعوم إيرانيا لن يمر دون عقاب.

من جهتها، أوضحت صحيفة "الرياض" تحت عنوان "استقرار العالم"، أن التحذير السعودي تجاه الإرهاب الحوثي والإيراني، قد يكون الأخير من نوعه، وبعدها يشهد العالم ما لا يحمد عقباه من تهديدات صريحة ومباشرة ونزاعات لا حدود لها، تفقد كوكب الأرض أمنه واستقراره، ولا يستبعد أن نشهد مزيداً من الحروب والاضطرابات في المنطقة والعالم، الباعث الأول لها مصادر الطاقة، خاصة مع ما يشهده العالم من أزمة طاقة حالية بسبب العملية العسكرية بين روسيا وأوكرانيا التي تتصاعد وتيرتها منذ أكثر من شهر.