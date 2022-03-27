محافظ كفر الشيخ يوجه بتوفير استراحات للمرضى ومواقع مخصصة لذوي الهمم بمستشفى الرمد

وجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بتوفير استراحات ومواقع انتظار تستوعب المترددين على مستشفى الرمد القديمة بمدينة كفر الشيخ، وذلك خلال جولة مفاجئة على المستشفى رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ووجد تواجد عدد كبير من المترددين.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، بتقديم الرعاية الطبية للمرضى بالمستشفى، وحسن معاملتهم، وإضافة عدد من الأماكن الخاصة للتقديم الخدمات الطبية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، كأماكن منفصلة عن بقية المترددين على المستشفى.

واستمع محافظ كفر الشيخ، لعدد من المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

كما وجه باستقبال عدد من صاحبي الطلبات من السيدات وكبار السن بديوان المحافظة، لبحث طلباتهم.