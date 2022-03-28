عرابي: قطعنا أكثر من نصف مشوار التأهل والسنغال منتخب مرعب

يرى أسامة عرابي نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر قدم مباراة قوية أمام السنغال في استاد القاهرة موضحا أن نتيجة هدف دون رد قطعت أكثر من 60% من مشوار التأهل لكاس العالم.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: «تونس والمغرب والجزائر وصلوا المونديال بنسبة 85% بعد النتائج الإيجابية التي حققوها خارج ملاعبهم، وقياسا على الفوارق الفردية المنتخب الوطني حقق نتيجة ممتاز أمام بطل أفريقيا».

وواصل عرابي: «المنتخب يمر بظروف صعبة بعد خسارة خط الدفاع بالكامل بسبب الإصابة بعدما طالت الإصابة الونش وعبدالمنعم بعدما ضربت في وقت سابق حجازي وأكرم توفيق، وأتوقع أن يكون قلبي الدفاع بين الثلاثي أيمن أشرف وعلى جبر وياسر إبراهيم بسبب الخبرات والجاهزية».

وأكمل عرابي: لو قرر المدير الفني الاعتماد على أيمن أشرف وياسر إبراهيم أتمنى أن يلعب حمدي فتحي معهم كمدافع ثالث لزيادة العمق الدفاعي«.