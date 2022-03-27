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قال أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن لقاء الوفد التجاري والاستثماري الألماني برئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزيرة الصناعة نيفين جامع والمستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار خطوة كبيرة لشرح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية لجذب المزيد من الشركات الألمانية للاستثمار في مصر والتوسع في ضخ رؤوس الأموال في المشروعات القائمة .

وأضاف في تصريحات اليوم، أن مصر لديها فرصة استثمارية واعدة أمام الشركات الألمانية إذ تبلغ الاستثمارات الحالية للشركات الألمانية في مصر نحو 7.5 مليار دولار، وعدد الشركات الألمانية ومكاتب التمثيل نحو 1217 شركة.

وقال إن العام الماضي شهد تأسيس نحو 70 شركة ألمانية في مصر في حين زادت التدفقات الاستثمارية المباشرة من ألمانيا الي مصر بنسبة 12%

والتقي مارتن هيرنكنشت، رئيس مجلس إدارة منظمة أعمال الشرق الآدنى والأوسط الألمانية Numov،كبار المسؤولين المصريين لبحث مستقبل التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين وتطور الاستثمارات الألمانية بالسوق المصرى.

وأوضح الشاهد أن مصر بذلت خطوات كبيرة بشأن تحديث البنية التشريعية المتعلقة بالاستثمار بما ترتب عليه أن تكون مصر من أكبر الدول الأفريقية خلال العام الماضي المتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي بلغت نحو 5.9 مليار دولار رغم جائحة كورونا العالمية.

وقال إن الإصلاحات الاقتصادية توفر ضمانات كبيرة للاستثمارات الأجنبية لجذب المزيد من رؤوس الأموال الألمانية.

وقال إن الاقتصاد المصري يضم فرصا استثمارية واعدة أمام الشركات الألمانية خاصة في مجالات الصناعات الهندسية وصناعة السيارات لا سيما السيارات الكهربائية وكذا مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.