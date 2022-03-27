تقرير: ضغوط على كريدي سويس بسبب تبرئة الرؤساء التنفيذيين فيما يتعلق بفضيحة جرينسل

يضغط حملة أسهم مجموعة كريدي سويس لعدم إجراء تصويت في اجتماعها السنوي يسمح للمديرين والرؤساء التنفيذيين بتجنب المسؤولية القانونية عن فضيحة شركة الخدمات المالية "جرينسل كابيتال" حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة على المناقشات.

وقد أعرب مستثمرون عن قلقهم للرئيس الجديد لمجلس الإدارة أكسل ليمان بشأن قرار المجلس عدم إصدار تقرير يوضح بالتفصيل أخطاء كريدي سويس المرتبطة بانهيار شركة جرينسل. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة قولها إن أحد حملة الأسهم تساءل عن كيفية تبرئتهم للمديرين التنفيذيين دون توضيح التفاصيل الكاملة لما حدث.

ويصوت حملة الأسهم في سويسرا عادة على تبرئة الرؤساء التنفيذيين والمديرين من المسؤولية القانونية، بما في ذلك دفع تعويضات للشركة، للعام المالي السابق، وفقا للصحفية.

ولا تزال فضيحتا "جرينسل كابيتال"و"أركيجوس كابيتال" تهز أعلى مجلس للإشراف على البنك السويسري، حيث تنحى نائب الرئيس سيفيرين شوان الأسبوع الماضي. وقال عضوا المجلس كاي نارجولوالا وخوان كولمباس إنها لن يترشحا في الانتخابات المقبلة.