وفاة «أكبر مدونة فى العالم» عن عمر ناهز 109 أعوام

وفيت داجنى كارلسون، التى توصف بأنها أقدم مدونة فى العالم، والتى كتبت عن حياتها فى السويد بناء على الموقف القائل بأنه لا ينبغى أبدا التفكير فى أنك أكبر من أن تفعل ما تريد، عن عمر يناهز 10.

عندما كانت فى التاسعة والتسعين من عمرها، حضرت كارلسون دورة فى الكومبيوتر، وبعد عام، وفى 2012، بدأت مدونتها حيث أطلقت على نفسها اسم «بوجان».

كان لدى كارلسون الآلاف من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعى وظهرت بانتظام فى البرامج التلفزيونية والإذاعية السويدية. وفى مارس 2018، التقت بالملك كارل السادس عشر جوستاف وزوجته الملكة سيلفيا بالقصر الملكى فى ستوكهولم. بعد وفاة كارلسون، أشاد بها أفراد العائلة المالكة السويدية بنشر صورة للقائم على «إنستجرام».

فى مدونتها، وصفت كارلسون نفسها بأنها «عمة قاسية تحب معظم الأشياء» وتتمتع بروح الدعابة وهى «مباشرة بعض الشىء». نشرت صورا لنفسها وقالت إنها «لطالما كانت فضولية».

وكانت داجنى فالبورج كارلسون ولدت فى كريستيانستاد، جنوب السويد، فى 8 مايو عام 1912، وهو نفس العام الذى غرقت فيه سفينة تيتانيك، وهى الأكبر بين خمسة أشقاء.