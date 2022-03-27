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روسيا: أذربيجان سحبت قواتها من منطقة فوروخ في قره باغ

جمهورية قره باغ
جمهورية قره باغ
أ ش أ
نشر في: الأحد 27 مارس 2022 - 10:43 م | آخر تحديث: الأحد 27 مارس 2022 - 10:43 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الأذربيجاني سحب قواته من محيط بلدة فوروخ في إقليم "قره باغ" بعد أن توغلت في منطقة نفوذ قوات حفظ السلام الروسية هناك.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد: "بناء على نتائج المفاوضات، سحب الجانب الأذربيجاني وحداته من منطقة بلدة فوروخ في إقليم قره باغ".

وكانت الوزارة ذكرت في بيان لها أمس السبت، أن "قيادة وحدة حفظ السلام الروسية في قره باغ تتخذ إجراءات حل المسألة، عقب توغل قوة عسكرية أذربيجانية إلى المنطقة"، ودعت أذربيجان لسحب قواتها من "قره باغ".

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