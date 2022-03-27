مبعوث واشنطن لشؤون إيران: لست واثقا من أن الاتفاق النووي مع طهران بات وشيكا

قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، إنه غير واثق من أن الاتفاق النووي بين إيران والغرب بات وشيكا، لافتا إلى صعوبة القضايا العالقة في المفاوضات المستمرة منذ نحو عام تقريبا.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، مساء الأحد، أضاف مالي في جلسة حوار عقدت اليوم ضمن أعمال منتدى الدوحة: «الاتفاقية وشيكة منذ وقت طويل، وقد لا نصل إلى ذلك أبدا، فالاتفاق ليس قريبا، ولكنه ممكن، ولا يمكننا الجزم بتاريخ محدد».

وتابع: «لا يمكنني أن أكون واثقا من التوصل إلى الاتفاق، وقبل أشهر كنا نعتقد أن الاتفاقية وشيكة، فأي مفاوضات عندما يكون الباب مفتوحا لفترة طويلة فإن ذلك يبين مدى صعوبة تجسير الفجوة، فهناك بعض القضايا مهمة بالنسبة لنا وقضايا أخرى مهمة بالنسبة لطهران».

وعن الضمانات التي تطلبها إيران، قال المسؤول الأمريكي: «أفضل ضمانة هي الوصول إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن ويكون ناجحا، لكن لا يمكننا تقديم أي ضمانات أخرى، وهذه طبيعة الحال فلا أحد يدري ما يحدث في المستقبل».

وأضاف: «نحن مستعدون للامتثال لبنود الصفقة إذا امتثلت إيران لهذه البنود، حيث سيتم رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران عند امتثالها للاتفاق، وهذه الفائدة من الصفقة ونقول لنبنِ على هذه الاتفاقية ونرى كيف يمكننا تحقيق الاستقرار في المنطقة».

ومضى إلى القول: «كلما أسرعنا في العودة إلى الاتفاق، فإنه يصب في مصلحتنا وكذلك في مصلحة إيران، وإذا ما تم الاتفاق فإننا سنلتزم به، ونستطيع البناء عليه لمعالجة القضايا الأخرى بيننا وبين إيران وبين إيران والمنطقة».

وعن رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة العقوبات الأمريكية، قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران: «هذه الاتفاقية غير متعلقة بالحرس الثوري الإيراني، وسيبقى تحت العقوبات وسياستنا ورأينا بشأنه لن تتغير».

وفي رده على سؤال آخر، أضاف مالي: «لم نقرر بعد شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.. وبغض النظر عما يحدث بخصوص الحرس الثوري الإيراني، فإن الكثير من العقوبات ستستمر».

وشدد على أن بلاده «ستبرم صفقة مع إيران في حال الالتزام بشروطنا وهذا لا علاقة له بالسوق النفطية، فالأمر له علاقة بمخاوف أمنية ولا شيء آخر، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع دول المنطقة لخفض التوترات بغض النظر عن الاتفاق النووي مع إيران.

واختتم: «هناك جهود لخلق المزيد من الروابط وتعزيز أمن دول المنطقة ولن تتراجع هذه الجهود في حال انهارت محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني».