جماهير تشيلسي تدخل ضمن معايير اختيار المالك الجديد للنادي

كشفت تقارير بريطانية على أن جماهير نادي تشيلسي ستكون ضمن معايير اختيار المالك الجديد لنادي تشيلسي خلفا للروسي رومان أبراموفيتش.

وأشارت صحيفة «تليجراف» البريطانية أن مجموعة رين المملوكة لأبراموفيتش ستأخذ آراء جماهير النادي للندني لحسم القرار النهائي بشأن المالك الجديد للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكملت الصحيفة أن مجموعة رين تقوم خلال الوقت الحالي بدراسة وفحص كافة العروض المقدمة لملكية نادي تشيلسي، حيث قالت المجموعة أن علمية بيع نادي تشيلسي تسير وفق الخطة الموضوعة من قبلها وتعمل في الوقت الحالي على تحقيق نتيجة إيجابية في عملية الفحص للنادي وللجماهير.

وأتمت المجموعة:" عمولتنا مرتبطة بكل من العائدات ورأس المال ساهم في بناء وإدارة النادي من أجل نجاحه فى المستقبل.. العملية تسير كما توقعنا وسوف تتسارع من هنا، مع عرض قوى حيث نسعى لتحقيق نتيجة مثالية للنادي والجماهير".

يسعى مالك نادي تشيلسي في إيجاد عرض مناسب من أجل بيع النادي بشكل نهائي بعد قرار الحكومة البريطانية بتجميد أصول أبراموفيتش ومن ضمنها منع نادي تشيلسي من طباعة التذاكر الخاصة لمبارياته بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا