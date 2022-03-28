الكومي يعد لاعبي الإسماعيلي بحل أزمة المستحقات المتأخرة

وعد المهندس يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعقد يحيى الكومي جلسة مع لاعبي الإسماعيلي في الأيام الماضية، وعدهم خلالها بصرف نسبة الـ25% قيمة الدفعة الثانية من عقودهم عن الموسم الحالي، والتي كان من المفترض أن يحصلوا عليها في شهر فبراير الماضي خلال الأيام المقبلة.

وحصل لاعبو الدراويش في الأيام الماضية على مكافآت الفوز في مباراتي بتروجت، في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر والاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها 13 إبريل المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

يُذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة واحدة والتعادل في 5 مباريات وتعرض للهزيمة في 7 مباريات، أحرز لاعبوه 7 أهداف، وتلقت شباكه 17 هدفًا.