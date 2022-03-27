العراق: الكاظمي والحلبوسي يتبادلان رؤى تجاوز العقبات والانسداد السياسي

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الإيفاء بالاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، فيما تبادلا الرؤى الساعية لتجاوز العقبات والانسداد السياسي.

وقال مكتب الكاظمي، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز مساء اليوم الأحد، إن الأخير "استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، للتباحث حول مستجدات الساحة السياسية، وسير الجهود الرامية إلى الإيفاء بالاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، وتعزيز مسار الديمقراطية والعمل الوطني من أجل التفرغ لتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين وتحقيق طموحاتهم".

وأوضح البيان أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر والرؤى الساعية لتجاوز العقبات والانسداد السياسي وبذل المزيد من الجهود في مساعدة القوى البرلمانية الوطنية لتحمل مسؤوليات المرحلة، ومواجهة الأزمات الراهنة من أجل تعزيز خطى التنمية والازدهار.