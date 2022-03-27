تداول 1695 طن بضائع عامة ومتنوعة و302 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول ١٦٩٥ طن بضائع عامة ومتنوعة و٣٠٢ شاحنة و٦٠ سيارة.

جاء ذلك فى بيان مساء اليوم لهيئة مواني البحرالاحمر، حيث شملت حركة الصادرات تداول ١٤٤١ طن بضائع عامة ومتنوعة و ١١٩ شاحنة و سيارة واحدة ملاكي كما شملت حركة الواردات تداول ٢٥٤ طن بضائع عامة ومتنوعة ١٨٣ شاحنة و ٥٩ ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة ٧٣ شاحنة و ٢٥ ملاكي والسفينة الحرية بحمولة ٣٣ شاحنة والسفينة دليلة بحمولة ٧٣ شاحنة وتمت مغادرة السفينة امل بحمولة ٦٧ شاحنة.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء وعمان، حيث تم استقبال ٧٧ شاحنة بحمولة ٢٥٤ طن بضائع عامة و٢ ملاكي وتصدير ٥٢ شاحنة بحمولة ١٤٤١ طن بضائع عامة وسيارة واحدة ملاكي.