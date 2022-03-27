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تحدث الألماني تيمو فيرنر مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي عن سبب تراجع مستواه مع الفريق اللندني وتألقه مع منتخب بلاده.

وأكد فيرنر في تصريحات نقلتها صحيفة «مترو» البريطانية على أن هناك اختلاف في القيادة الفنية لتشيلسي تحت قيادة الألماني توماس توخيل وعن القيادة الفنية لمنتخب ألمانيا تحت قيادة هانز فليك.

وأضاف فيرنر في تصريحاته أن الأمور لا تسير بشكل جيد معه داخل تشيلسي، وتسير بشكل أفضل خلال تواجده مع المنتخب الألماني، مشيرا إلى أن مركزه الأساسي هو المهاجم ويريد تسجيل الأهداف دائما.

وأوضح:" استمتع بلعب كرة القدم بغض النظر عن المكان الذي ألعب فيه وبالطبع هناك اختلاف في أسلوب اللعب بين تشيلسي وبين منتخب ألمانيا".

وأتم:" مع منتخب ألمانيا لدي فرصة كبيرة في تسجيل الأهداف بجانب شعوري للراحة الشديدة خلال تواجدي مع المنتخب".

وقاد فيرنر منتخبه للفوز على منتخب الكيان الصهيوني بنتيجة هدفين دون رد حيث أحرز فيرنر هدف خلال المباراة.