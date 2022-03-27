القائم بأعمال وزير الصحة: انخفاض إصابات كورونا منذ منتصف فبراير حتى الآن

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة إن هناك انخفاضا في إصابات كورونا منذ منتصف فبراير حتى الآن.

وأضاف عبدالغفار- خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة "إم بي سي مصر" اليوم السبت- أن هناك انخفاضا في نسب إشغال المستشفيات بسبب إصابات كورونا، سواء مستشفيات العزل أو أقسام العزل والمستشفيات الجامعية، قائلا: "هذا ساعدنا على غلق الكثير من المستشفيات كانت تحتوي على حالات إصابة وتم إعادتها للخدمة مرة أخرى".

ولفت إلى أنه تم تطعيم 33 مليون شخص تطعيما كاملا بنسبة 52% من الفئات المستهدفة.

وأشار إلى أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، التي ستبدأ، غدا ، على مستوى الجمهورية لمدة 3 أيام.