الأردن يقرر إقامة الصلاة في المساجد دون التقيد بمسافات التباعد

قرر الأردن، اليوم الأحد، إقامة الصلاة في المساجد ودور العبادة وفقاً لطاقتها الاستيعابية، ودون التقيد بمسافات التباعد، مع الالتزام بارتداء الكمامة، والسماح بالتجمعات الداخلية والخارجية بجميع أشكالها وتنظيمها والمشاركة فيها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، أن ذلك جاء في أمر دفاع أصدره رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، مشيرة إلى أن أمر الدفاع تضمن أيضا استخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمطاعم والصالات وإلغاء قيدي الحد الأعلى للجلوس على الطاولات والمسافة فيما بينها، والسماح بالدخول والتواجد في الأماكن المفتوحة دون اشتراط ارتداء الكمامة، إلى جانب عمل المنشآت بكامل طاقتها الاستيعابية.

وبموجب أمر الدفاع، يُسمح لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام أمر الدفاع هذا في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.