 الأردن يقرر إقامة الصلاة في المساجد دون التقيد بمسافات التباعد - بوابة الشروق
الأحد 27 مارس 2022 4:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برايك.. من سيحسم التأهل لكأس العالم من دكار؟
النتـائـج تصويت

الأردن يقرر إقامة الصلاة في المساجد دون التقيد بمسافات التباعد

عمان (د ب أ)
نشر في: الأحد 27 مارس 2022 - 3:37 م | آخر تحديث: الأحد 27 مارس 2022 - 3:37 م

قرر الأردن، اليوم الأحد، إقامة الصلاة في المساجد ودور العبادة وفقاً لطاقتها الاستيعابية، ودون التقيد بمسافات التباعد، مع الالتزام بارتداء الكمامة، والسماح بالتجمعات الداخلية والخارجية بجميع أشكالها وتنظيمها والمشاركة فيها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، أن ذلك جاء في أمر دفاع أصدره رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، مشيرة إلى أن أمر الدفاع تضمن أيضا استخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمطاعم والصالات وإلغاء قيدي الحد الأعلى للجلوس على الطاولات والمسافة فيما بينها، والسماح بالدخول والتواجد في الأماكن المفتوحة دون اشتراط ارتداء الكمامة، إلى جانب عمل المنشآت بكامل طاقتها الاستيعابية.

وبموجب أمر الدفاع، يُسمح لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام أمر الدفاع هذا في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك