غلق 6 محلات و29 محضر مخالفات صحية ونظافة عامة في أسوان

قامت لجنة من مفتشي إدارة التموين ومديرية الصحة ممثلة في إدارة مراقبة الأغذية والطب الوقائي وبمشاركة ضباط مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بحملة مكبرة بمركز ومدينة إدفو، حيث استهدفت الحملة المرور على أماكن تداول الأغذيه والتى شملت 26 موقع ما بين المحلات التجارية والمخابز والمطاعم والمقاهى والجزارة وغيرها.

وأسفرت جهود الحملة عن غلق إداري لـ6 محلات، وتحرير 8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، و11 محضر للنظافة العامة، بجانب إعدام 97 كجم لأغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع إعدام 23 لتر زيوت بالمطاعم لعدم صلاحيتها وتسببها في تغيير خواصها.

وتم تحرير محاضر للمخالفين، وتوازى ذلك مع قيام حملة مكبرة أخرى بإدفو شارك فيها مسئولي التراخيص والبيئة والأمن الصناعي والتموين والصحة والأجهزة الشرطية.

أسفرت جهودها عن تحرير 20 محضر تموين، و10 محاضر لمخالفات صحية، بجانب التفتيش على المخابز لمتابعة الأسعار والأوزان، ومحلات البقالة ومخازن وأماكن بيع أسطوانات البوتاجاز وغيرها من المواقع المختصة بالسلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية للوقوف على الأسعار وحركة البيع والشراء، فضلا عن جودة السلع والمنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.