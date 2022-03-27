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إصابة 5 رجال جراء انهيار جليدي في النرويج

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 27 مارس 2022 - 8:29 م | آخر تحديث: الأحد 27 مارس 2022 - 8:29 م

قال المستشفى الجامعي في شمال النرويج اليوم الأحد إن خمسة رجال أصيبوا بجروح أثناء تزلجهم على الجليد، وذلك جراء انهيار جليدي، وتعرض أحدهم لخطر شديد.

وقال المستشفى إن شخصا أصيب بجروح خطيرة وأصيب آخر بجروح متوسطة وأصيب اثنان بجروح طفيفة.

وقع الحادث في شبه جزيرة في بالسفيورد بالقرب من ترومسو. وتردد أن اثنين من الرجال في المجموعة لم يكونا من النرويج.

وقالت الشرطة إن عملية الإنقاذ تعثرت بسبب سوء الأحوال الجوية والتضاريس شديدة الانحدار.

ونقلت محطة "إن آر كي" النرويجية عن الشرطة: "اضطررنا إلى استخدام طائرة مروحية لأنه من غير الممكن الصعود إلى هناك بمركبة الجليد ".

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