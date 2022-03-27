إيفرجراند الصينية: أكثر من نصف المشروعات عادت إلى العمل المعتاد



قالت شركة إيفرجراند الصينية المتعثرة للعقارات إنها استأنفت العمل في 95% من مشروعاتها التي يبلغ عددها 771 التي طلب منها استئناف العمل فيها .



وأوضحت الشركة أن 424 منها عادت إلى عمليات البناء المعتادة اليوم الأحد، وذلك حسبما ذكرت خدمة الأخبار الاقتصادية "كايليان"، نقلا عن اجتماع أسبوعي عقدته شركة التطوير العقاري.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير القول إن الشركة ستستمر في استئناف المبيعات في أقرب وقت ممكن وتسريع مدفوعات صناديق المشروعات وضمان البناء المعتاد لمشروعاتها من أجل تسليم العقارات إلى العملاء مهما كانت التكاليف.