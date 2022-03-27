إسبانيا تدين الهجمات التي تعرضت لها السعودية: غير مقبولة وتهدد استقرار المنطقة

أعربت الحكومة الإسبانية عن إدانتها الشديدة للهجمات الجديدة التي نفذتها مليشيات الحوثي على جدة ومناطق مختلفة بالسعودية في 25 مارس الجاري، مما تسبب في تعريض حياة المدنيين للخطر.

واعتبرت الحكومة الإسبانية أن كل هذه الهجمات غير مقبولة وتهدد استقرار المنطقة، وأنه يتعين توقفها على الفور، وذلك وفقا لبيان صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة، اليوم الأحد.

وفي هذا الصدد، أكدت إسبانيا دعمها الكامل للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن عبر جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص، هانز جرندبرج، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي.