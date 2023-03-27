البرلمان المجري يوافق على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو

صدق البرلمان المجري بأغلبية ساحقة اليوم الإثنين، على بروتوكول انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" وذلك بعد عدة تأجيلات.

وصوت اليوم الإثنين، 182 عضوا في البرلمان لصالح القرار الذي لم يعارضه سوى 6 أعضاء فقط، في حين لم يمتنع أي عضو عن التصويت.

ويشار إلى أن المجر، إلى جانب تركيا، هي الأخيرة من بين 30 عضوا في حلف "الناتو" في التصديق على انضمام فنلندا إلى الحلف العسكري الغربي ، في حين أعلنت تركيا عن عزمها التصويت عليه في وقت قريب.

كما يشار إلى أن البرلمان المجري ناقش انضمام السويد، ولكن لم يتم إدراج التصويت عليه في جدول الأعمال.

ويبدو أن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ينسقان العمل حاليا بشكل وثيق، حيث أنه حتى الآن، وافق أردوغان فقط على انضمام فنلندا إلى الناتو، ولم يوافق على انضمام السويد.

وتحدث أوربان، الذي يتخذ جميع القرارات الرئيسية في البلاد بنفسه، بشكل متكرر لصالح اعتماد قبول الدولتين الشماليتين في حلف الناتو، غير أنه أرجأ مرارا في الوقت ذاته، المناقشة والتصويت على التصديق بحجج مختلفة.

وأبدى أوربان، شكواه، ضمن أمور أخرى، من أن السياسيين والإعلاميين في فنلندا والسويد يوجهون انتقادات إلى المجر بشكل غير عادل على خلفية مشاكلها مع سيادة القانون والفساد.