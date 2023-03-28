متحف كفر الشيخ ينظم معرضا مؤقتا بعنوان «رمضان كريم»

نظم قسم المعارض بمتحف كفر الشيخ معرض مؤقت بعنوان "رمضان كريم"، وتناول المعرض مجموعة من اللوحات لوصف النبي محمد ﷺ، ومصحف بخط يد الشيخ محمد عبد العزيز الرفاعي يرجع لعام 1341 هجرية، ولوحتان تشملان ورقتين من مصحف مكتوبين بخط اليد، بالإضافة إلى مشكاة تحمل اسم الخديوي عباس حلمي الثاني.

وافتتح المعرض الدكتور عادل عبد الصمد يوسف، مدير عام الوعظ بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أستاذ حسام فتوح حماد الوكيل الثقافي بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، ودكتور السيد البنا، مدير عام إدارة التسجيل والتوثيق لمتاحف الوجه البحري ومدن القناة، ومحمد أبو شامة، وكيل متحف كفر الشيخ نائبًا عن دكتور أسامة فريد مدير عام المتحف.