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أعداد جريدة الشروق
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بريطانيا.. معلمو المدارس يرفضون عرض الحكومة بشأن رواتبهم

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 27 مارس 2023 - 11:29 م | آخر تحديث: الإثنين 27 مارس 2023 - 11:29 م

رفض قادة معلمي المدارس في المملكة المتحدة عرض الحكومة بشأن رواتبهم اليوم الإثنين، فيما أعلن 133 ألف موظف حكومي عن عزمهم بدء الإضراب، في ضربة جديدة لحكومة ريشي سوناك في الوقت الذي تسعى فيه لوضع حد لأشهر من الإضرابات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن نقابة موظفي الخدمة المدنية قولها اليوم الإثنين، إن موظفي الحكومة يعتزمون تنظيم إضراب على نطاق واسع يوم 28 أبريل، تتويجا لشهر من الإضرابات التي أنهكت الحكومة.

كما أعلنت النقابة عن تنظيم 6 أيام من الإضرابات في منتصف الشهر المقبل من قبل العاملين في جهاز تنظيم قطاع الطاقة البريطاني "أوفجيم".

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