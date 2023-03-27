تعطيل الدراسة بالجامعات في إسرائيل احتجاجا على خطة التعديلات القضائية

قررت الجامعات في إسرائيل، اليوم الاثنين، تعطيل الدراسة احتجاجا على عدم تجميد خطة التعديلات في النظام القضائي، التي تعتزم الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تنفيذها.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "رؤساء الجامعات الأكاديمية في إسرائيل قرروا تعطيل الدراسة في الجامعات، الاثنين؛ احتجاجًا على عدم وقف خطة التعديلات القضائية".

ونقلت الصحيفة عن رؤساء الجامعات قولهم: "سنوقف الدراسة في جميع الجامعات الأكاديمية في إسرائيل، على خلفية استمرار العملية التشريعية التي تقوض أسس الديمقراطية الإسرائيلية وتعرض استمرارها للخطر".

ودعا رؤساء الجامعات، رئيس الوزراء نتنياهو وأعضاء الائتلاف الحكومي "إلى وقف التعديلات القضائية على الفور، وبشكل فوري"، بحسب المصدر ذاته.

ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة التعديلات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.

وتقول المعارضة، إن الخطة تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، فيما يردد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن" بين السلطات الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين.