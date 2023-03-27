أول تعليق من رونالدو بعد سداسية البرتغال أمام لوكسمبورج

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بالفوز الذي حققه منتخب بلاده على لوكسمبورج بسداسية دون رد، وتسجيله هدفين، في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2024 في ألمانيا.

وقاد رونالدو منتخب بلاده لتحقيق الفوز الثاني على التوالي على حساب لوكسمبورج، بسداسية دون رد، سجل منها رونالدو ثنائية.

ونشر رونالدو صورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من فوز البرتغال على لوكسمبورج، معلقًا عليها:" مباراتان..وانتصاران، تم إنجاز الهدف، وسعيد بمساهمتي في هذا البداية الإيجابية للغاية مع منتخبنا.. دعونا ننطلق".