أحزاب المعارضة في إسرائيل يبدون استعدادا للحوار بعد تعليق خطة الإصلاح القضائي

أبدت أحزاب المعارضة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، ترحيبا حذرا بقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل خطته للتعديلات القضائية وقالت إنها ستعمل من أجل التوصل إلى اتفاق إذا كانت الحكومة صادقة.

وقال رئيس الوزراء السابق يائير لابيد المنتمي لتيار الوسط إن المعارضة بحاجة للتأكد من أن نتنياهو لا ينغمس في "الحيل أو الخداع" وقال إن لديها "تجربة سيئة" معه في الماضي، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف في بيان "من ناحية أخرى، إذا خاضت الحكومة حوارا حقيقيا وعادلا، فيمكننا الخروج من لحظة الأزمة هذه أقوى وأكثر اتحادا، ويمكننا تحويل ذلك إلى لحظة حاسمة في قدرتنا على العيش معا".

أعلن نتنياهو، مساء اليوم، تأجيل القراءتين الثانية والثالية لمشروع قانون التعديلات القضائية لجلسة الكنيست المقبلة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن نتنياهو وحزب وزير الامن القومي إيتمار بن جفير توصلا إلى تأجيل التعديلات القضائية حتى جلسات الكنيست الصيفية، في مقابل موافقة الحكومة على إنشاء "حرس وطني" يكون تحت مسؤولية بن جفير.