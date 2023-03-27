بولندا تستقبل أكثر من 25 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الاثنين، وصول نحو 25 ألفا و200 لاجئ من أوكرانيا إلى بولندا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالي الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير من العام الماضي إلى أكثر من 10.6 مليون لاجئ.

وأوضحت الوكالة - حسبما أفاد راديو "بولندا" الناطق باللغة الإنجليزية اليوم - أن نحو 27 ألف شخص غادروا بولندا أمس الأحد، عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى وصول إجمالي عدد العائدين إلى نحو 8.8 مليون شخص.

وكان المكتب الرئاسي البولندي، أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، أن قرابة 1.3 مليون لاجئ أوكراني لا زالوا مقيمين في بولندا بعدما عاد الكثيرون إلى بلادهم مرة أخرى.