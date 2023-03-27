مقتل شخصين وفقدان آخر بعد اندلاع النيران في ناقلة قبالة إندونيسيا

لقي شخصان حتفهما وفقد آخر، عقب اندلاع النيران في ناقلة تابعة لشركة بيرتامينا للطاقة في إندونيسيا، وذلك بعد أسابيع من حريق في مخزن للوقود تمتلكه الشركة، مما أسفر عن مقتل العشرات.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الشركة قالت في بيان، إن السفينة ويطلق عليها ام تي كريستين، اندلعت بها النيران وهي تستعد للرسو أمس الأحد في ميناء بجزيرة لومبوك.

ولقي شخصان من أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 17 شخصا حتفهما، عقب أن قفزا في البحر خلال عملية الإجلاء، في حين مازال هناك شخص آخر مفقود.

وقد قام الصيادون بإنقاذ بقية أفراد طاقم الناقلة.

وتزيد هذه الحادثة من الضغوط على الشركة التي تواجه غضبا عاما؛ بسبب الحريق الأخير الذي اندلع في مخزن للوقود تابع لها، مما أسفر عن مقتل 33 شخصا بينهم أطفال.

ومازالت تحقق الشرطة في الحادث لمعرفة سبب اندلاع الحريق.