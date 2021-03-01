ضبط 400 زجاجة زيت طعام مجهول المصدر بالبحيرة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش ومراقبة أسواق التصنيع بمركز إيتاي البارود.

أسفرت الحملة عن ضبط 400 زجاجة زيت طعام مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم قانونا.

كما نجحت الحملة في ضبط مخبزين سياحى يعملون بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وتم اتخاذ اللازم قانونا.

جاء ذلك استمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.