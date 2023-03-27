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بوركينا فاسو تمنع قناة فرنسا 24 من البث

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 27 مارس 2023 - 8:46 م | آخر تحديث: الإثنين 27 مارس 2023 - 8:46 م

منعت بوركينا فاسو اليوم الاثنين قناة فرنسا 24 من البث، متهمة القناة بدعم الإرهابيين وتوفير مساحة "لخطاب الكراهية" من خلال نشر تفاصيل مقابلة مع زعيم القاعدة في المغرب الإسلامي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكانت الحكومة العسكرية الانتقالية قد حظرت إذاعة فرنسا الدولية "أر اف اي" في ديسمبر لأسباب مماثلة.

وتم حظر المحطتين أيضا في دولة مالي المجاورة التي تخضع أيضا لحكم عسكري.

وقالت قناة فرنسا 24 في بيان "إدارة فرنسا 24 تأسف لهذا القرار وترفض المزاعم غير المبررة التي تشكك في مهنية القناة".

كما أكدت لأول مرة أن التنظيم يحتجز الرهينة الفرنسي أوليفييه دوبوا، وتم إطلاق سراحه بعد ذلك بفترة وجيزة.

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