حزب مستقبل وطن يكرم الأمهات المثاليات بمركز قنا

شهد محمد عبد السلام السنوسي أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي بحزب مستقبل وطن والمحاسب هشام قدوس الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا وعمرو طارق السباعي أمين تنظيم محافظة قنا والعمدة عز كرار أمين حزب مستقبل وطن بمركز قنا الاحتفالية الكبرى لأمانة الحزب بمركز قنا لتكريم الأمهات المثاليات بقاعة نزل الشباب بمدينة قنا .

وقال العمدة عز كرار أمين الحزب بمركز قنا إن المرأة تعيش أزهي عصورها منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وتقلدت العديد من المناصب الوزارية والقضائية ومختلف قطاعات الدولة الحكومية وأثبتت نجاحا باهرا في كافة المهام المسندة إليها وذلك أيمانا من القيادة السياسية بدور المرأة المصرية التي تعتبر العمود الفقري في بناء الجمهورية الجديدة .

وأشار كرار إلى أنه تم تشكيل لجنة موسعة بأمانة الحزب بمركز قنا تولت مهام فحص جميع الطلبات المقدمة طبقا لعدة معايير هامة وبمنتهي الشفافية وتم اختيار 5 أمهات مثاليات وتكريمهن لدورهن العظيم في الحفاظ علي استقرار أسرتها والعبور بها نحو بر الأمان رغم فقدانها للعائل الأساسي وتم منح المكرمات هدايا عينية قيمة وشهادات تقدير وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام.