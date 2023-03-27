زيلينسكي يتهم روسيا بالإرهاب بعد هجوم صاروخي على مدينة سلوفيانسك

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اتهم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، الجيش الروسي بالإرهاب، وذلك بعد هجوم صاروخي على مدينة سلوفيانسك بشرق البلاد.

وكتب زيلينسكي اليوم الإثنين، "أوكرانيا لن تسامح في إساءة معاملة شعبها، هؤلاء القتلى والمصابين"، مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة جميع" الإرهابيين الروس".

كما نشر زيلينسكي، مقطع فيديو يظهر سيارات محترقة وركام في سلوفيانسك.

يذكر أن سلوفيانسك ودروجكيفكا في منطقة دونيتسك إلى الجنوب قد تعرضا لهجوم، حيث تدمر عدد من المباني الإدارية والحكومية، بالإضافة إلى مباني سكنية.

ووفقا للسلطات، لقى ما لا يقل عن شخصين حتفهما وأصيب نحو 29 آخرون.