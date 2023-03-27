الشرطة الموريتانية تعلن القبض على مدبر عملية السجن المركزي

أعلنت الشرطة الموريتانية، مساء أمس الأحد، القبض على مدبر عملية فرار أربعة سجناء مدانين في قضايا إرهابية، من السجن المركزي في نواكشوط في 5 مارس الجاري.

ونقلت وكالة أنباء "الاخبار" الموريتانية عن الشرطة قولها في إيجاز نشرته على صفحتها على موقع "فيسبوك"، إن الموقوف يلقب بـ"محمد تي"، ويكنى بـ"أبي أسامة".

وأشارت إلى أن إحدى فرق البحث التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، نفذت عملية القبض عليه فجر أمس الأحد، بعد عملية مداهمة لمنزل يقع في مقاطعة الرياض بولاية نواكشوط الجنوبية.

ولفتت إلى أن عملية القبض تمت "بعد عمليات تتبع مكثفة".

ووعدت الشرطة بمواصلة البحث مع المعني حول ظروف وملابسات الحادث ومشاركته فيها، على أن تتم إحالته إلى القضاء فور انتهاء البحث.

وكانت وزارتا الدفاع والداخلية بموريتانيا، أعلنتا في بيان مشترك في 11 من مارس الجاري، مقتل ثلاثة من السجناء الذين كانوا ينتمون إلى تنظيم القاعدة، واعتقال الرابع، ومقتل عنصر من الدرك الموريتاني (قوات الأمن)، في عملية أمنية تمت بمحافظة آدرار شمال البلاد.

وأوضح البيان، أن قوات الأمن اشتبكت مع الإرهابيين الأربعة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم والقبض على الرابع ومقتل عنصر من الدرك.

وكان سجناء القاعدة الأربعة فروا من السجن المدني للعاصمة الموريتانية نواكشوط، وقتلوا اثنين من الحراس وأصابوا اثنين آخرين بجروح.

واستغرقت عملية البحث والتعقب أسبوعا كاملا.

وكان السجناء يقضون عقوبات بالإعدام والسجن النافذ لإدانتهم بالضلوع في عمليات وصفت بـ "الإرهابية".