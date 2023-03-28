مجلس الشورى القطري يستنكر حرق القرآن في الدنمارك

أعرب مجلس الشورى، عن إدانته واستنكاره الشديدين لحادثة قيام متطرفين بحرق القرآن في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

جاء ذلك في جلسة المجلس الأسبوعية العادية، التي عقدت اليوم الاثنين، في "قاعة تميم بن حمد"، برئاسة حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكد المجلس أن استمرار هذا السلوك وفي هذا التوقيت بالذات، الذي يعيش فيه المسلمون أجواءً روحانية في شهر رمضان المبارك، يعد استفزازًا متعمدًا وإساءة بالغة لهم، محذرا من أن سماح السلطات الرسمية في عدد من الدول الأوروبية باستمرار تلك السلوكيات المشينة وحمايتها، له عواقب وخيمة تؤثر سلبًا على قيم التسامح والعيش المشترك.

وجدّد مجلس الشورى دعوته، إلى ضرورة أن يكون هناك تشريع دولي يحد ويمنع ويجرّم تلك السلوكيات المشينة التي لا تفضي سوى إلى مزيدٍ من الشقاق والفرقة والكراهية، محملاً الاتحاد البرلماني الدولي على وجه الخصوص، والمجتمع الدولي عمومًا مسؤوليته نحو اتخاذ إجراء فعال لإيجاد تلك الصيغة القانونية التي توفر حماية للديانات والمقدسات من الانتهاك والإساءة.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الشورى خلال الجلسة :"إن استمرار تلك السلوكيات المستفزة يعد تأكيدًا على ضرورة إيجاد إطار قانوني وتشريعي لحماية الديانات والمقدسات ودور العبادة من الإساءة والتدنيس، بما يسهم في تحقيق التعايش السلمي ويحد من خطاب الكراهية".

وأضاف: "هذا ما طالب به مجلس الشورى مرارًا، ولا يزال، وقام بترجمة ذلك عبر الدعوة، باسم المجموعة البرلمانية العربية، إلى إدراج هذا الموضوع كبند طارئ على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت مؤخرًا في البحرين، الأمر الذي لاقى قبولاً وتأييدًا واسعًا.

كان مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي ودول عربية وإسلامية قد أدانت حرق القرآن.