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ناشد المؤلف أيمن بهجت قمر زملاءه الفنانين، تحمل النقد الموجه لهم من قبل الجمهور، وحكى موقفا محرجا سببه له أحد المشاهدين أمام أبناءه، ولم يستطع الرد عليه.

وكتب أيمن عبر حسابه بموقع فيسبوك: "مرة كنت خارج من السينما أنا وولادي من فيلم أنا اللي كاتبه، وسمعت واحد من الجمهور بيقول لو شوفت المؤلف اللي كتب الفيلم ده هضربه بالجزمة".

وتابع: "ولادي اتضايقوا جدا، بس أنا فهمتهم إن ما دام الفيلم نزل فهو خلاص بقى ملك الناس".

واختتم: |أرجو من كل زمايلي اللي تعبوا في شغلهم يتحملوا، أنا عارف إن الآراء بقت قاسية جدا بس ده قدرنا".