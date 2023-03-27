وكيل رياضة الغربية يكرم الفائزين ببطولة كأس العالم في القوة البدنية

كرم يسرى الديب، وكيل وزاره الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الاثنين، أبطال محافظة الغربية الحاصلين على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة العالم للقوة البدنية المقامة بالغردقة.

وقال وكيل الوزارة في تصريحات صحفية، إنه قد شارك من محافظة الغربية 15 لاعبا للمشاركة في البطولة، وقد حصلوا على مراكز متقدمة.

وتابع، وحقق اللاعب حامد مصطفى خلاف، لاعب منتخب مصر للقوة البدنية والحاصل على ميداليتين ذهبية وأحسن لاعب في بطوله كاس ألعالم، وحسام مصطفى خلاف حاصل على الميدالية الفضية، ومصطفى أحمد خلاف حاصل على الميدالية الفضية تحت 15 سنة، ومحمد وليد النويهي حاصل على الميدالية الفضية تحت 17 سنة، ومحمد جمال شلبي حاصل على الميدالية الذهبية تحت 24 سنة، وريم جمال شلبي حاصلة على الميدالية الذهبية تحت 17 سنة، وإبراهيم شاكر رمضان حاصل على الميدالية البرونزية، وآمال السيد وجيه حصلت على الميدالية الذهبية 15 سنة.

وأشار الديب إلى أن الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتى المحافل الدولية، وذلك ما ارتكزت عليه استراتيجية الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية من خلال توجيه شتى الدعم والرعاية للرياضات الفردية، خاصة التي تمتلك منها مصر رصيداً من الأبطال القادرين على المنافسة وتحقيق مراكز وميداليات عالمية وأوليمبية.