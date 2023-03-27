رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية تعزيز السلم الأهلي وتشجيع خطاب الوحدة في البلاد

شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، على أهمية تعزيز السلم الأهلي وتشجيع خطاب الوحدة في العراق.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، نقلًا عن بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن ذلك جاء خلال لقاء السوداني مع رئيس دار الإفتاء العراقية مهدي الصميدعي.

وجدد السوداني، خلال اللقاء، التأكيد على "أهمية تعزيز السلم الأهلي، وتشجيع خطاب الوحدة والتآلف بين مختلف أطياف الشعب العراقي"، وثمن الدور المسؤول الذي يضطلع به خطباء وأئمة المساجد في شهر رمضان المبارك، عبر نشر مفاهيم التسامح والتعايش بين أبناء الوطن الواحد من مختلف الأديان، مشددًا على أن "العراق هو الهُوية الجامعة لجميع العراقيين".