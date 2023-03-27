 رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية تعزيز السلم الأهلي وتشجيع خطاب الوحدة في البلاد - بوابة الشروق
الإثنين 27 مارس 2023 9:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تشعر بتراجع مستوى الأعمال الدرامية الكوميدية؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية تعزيز السلم الأهلي وتشجيع خطاب الوحدة في البلاد

أ ش أ
نشر في: الإثنين 27 مارس 2023 - 9:23 م | آخر تحديث: الإثنين 27 مارس 2023 - 9:23 م

شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، على أهمية تعزيز السلم الأهلي وتشجيع خطاب الوحدة في العراق.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، نقلًا عن بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن ذلك جاء خلال لقاء السوداني مع رئيس دار الإفتاء العراقية مهدي الصميدعي.

وجدد السوداني، خلال اللقاء، التأكيد على "أهمية تعزيز السلم الأهلي، وتشجيع خطاب الوحدة والتآلف بين مختلف أطياف الشعب العراقي"، وثمن الدور المسؤول الذي يضطلع به خطباء وأئمة المساجد في شهر رمضان المبارك، عبر نشر مفاهيم التسامح والتعايش بين أبناء الوطن الواحد من مختلف الأديان، مشددًا على أن "العراق هو الهُوية الجامعة لجميع العراقيين".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك