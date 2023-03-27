الأمير هاري يحضر جلسة استماع في لندن لاتهام صحيفة ديلي ميل بالتجسس على مكالمات المشاهير

حضر الأمير هاري جلسة استماع جرت وقائعها داخل محكمة في لندن، بسبب مزاعم بأن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الشعبية، ارتكبت انتهاكات خطيرة للخصوصية، تتضمن التجسس على مكالمات هاتفية ورسائل بالبريد الصوتي لمشاهير.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، بأن محاميي هاري، دوق ساسكس، وعدد من الشخصيات البارزة ومن بينهم النجم إلتون جون، يزعمون أن دار "أسوشيتد نيوزبيبر" الناشرة للصحيفة، كانت مسئولة تاريخيا، عن جمع المعلومات بصورة غير قانونية.

كما تتضمن الدعوى الممثلتين إليزابيث هيرلي، وسادي فروست، بالاضافة إلى دورين لورانس، والدة الشاب القتيل، ستيفن لورانس.

وتعيد المعركة القضائية الحالية مع صحيفة "ديلي ميل"، إلى الأذهان فضيحة تورطت فيها شركة "نيوز كوربوريشن" للخدمات الترفيهية، الخاصة برجل الأعمال روبرت مردوخ، عندما اخترقت هواتف محمولة ورسائل بالبريد الصوتي لمشاهير ونواب في البرلمان وأفراد من العائلة المالكة.

وأدت النزاعات اللاحقة إلى عدد من الاعتقالات والإدانات، بالإضافة إلى صدور توصيات بإصلاح قطاع الإعلام في بريطانيا.

وفي أثناء جلسة استماع المرحلة المبكرة للمحكمة اليوم الاثنين، طلبت الدار الناشرة لصحيفة "ديلي ميل" من القاضي فرض قيود على الكشف عن بعض المعلومات الوارد تفاصيلها في القضية.