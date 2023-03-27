محافظ الغربية يتفقد مركز السيطرة الإقليمي الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تسابق الزمن لإنهاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والذي أنشأ على مساحة ٢٨٥ مترا مربعا داخل ديوان عام المحافظة، بتكلفة 10.7 مليون جنيه؛ ليكون المركز الإقليمي لخدمة محافظات: "الغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، ودمياط".

جاء ذلك خلال الجولة، التي نفذها المحافظ، مساء اليوم الاثنين، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ؛ لتفقد أعمال بناء المركز.

وتفقد المحافظ، أعمال الإنشاء والتي قاربت على الانتهاء بنسبة 88%، حيث يتم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية؛ تمهيدا لافتتاحه قريبا.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، يتم إنشاؤه للتعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، وتتضمن الشبكة جودة التعامل مع الأزمات الطارئة، وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة، وخلال إطار زمني محدد، عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة.

وأضاف رحمي، أن الشبكة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة، وتعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتهدف الشبكة على ربط عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل، وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.