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خالد عبدالعزيز يكشف موقفه من خوض انتخابات الزمالك

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 27 مارس 2023 - 8:51 م | آخر تحديث: الإثنين 27 مارس 2023 - 8:51 م

كشف خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق، موقفه من خوض انتخابات مجلس إدارة القلعة البيضاء القادمة، والتي ستقام في عام 2025.

وقال عبد العزيز في تصريحات إذاعية: «تلقيت اتصالات من جانب بعض أعضاء الجمعية العمومية في الزمالك، من أجل خوض انتخابات التي جريت في العام الماضي، ولكنني رفضت الأمر تمامًا».

وأضاف: «الأجواء داخل نادي الزمالك ليست مهيأة لخوض هذه الخطوة، والمشاركة في الانتخابات تحتاج إلى دعم مالي ضخم للإنفاق على الحملة الانتخابية».

وأوضح: «انتخابات الزمالك خارج حساباتي تمامًا، برغم كل ما اكتسبته من خبرات إدارية و ما حققته من نجاحات في العديد من المناصب».

وأتم: «لا أفكر في خوض انتخابات الزمالك، ولا أزور مقر النادي حاليًا حتى لا يفسر البعض ذلك بأنه محاولة للترويج لنفسي».


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