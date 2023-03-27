خالد عبدالعزيز يكشف موقفه من خوض انتخابات الزمالك

كشف خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق، موقفه من خوض انتخابات مجلس إدارة القلعة البيضاء القادمة، والتي ستقام في عام 2025.

وقال عبد العزيز في تصريحات إذاعية: «تلقيت اتصالات من جانب بعض أعضاء الجمعية العمومية في الزمالك، من أجل خوض انتخابات التي جريت في العام الماضي، ولكنني رفضت الأمر تمامًا».

وأضاف: «الأجواء داخل نادي الزمالك ليست مهيأة لخوض هذه الخطوة، والمشاركة في الانتخابات تحتاج إلى دعم مالي ضخم للإنفاق على الحملة الانتخابية».

وأوضح: «انتخابات الزمالك خارج حساباتي تمامًا، برغم كل ما اكتسبته من خبرات إدارية و ما حققته من نجاحات في العديد من المناصب».

وأتم: «لا أفكر في خوض انتخابات الزمالك، ولا أزور مقر النادي حاليًا حتى لا يفسر البعض ذلك بأنه محاولة للترويج لنفسي».