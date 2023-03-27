 مقترح لمنع كوربين من الترشح في الانتخابات العامة البريطانية عن حزب العمال - بوابة الشروق
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مقترح لمنع كوربين من الترشح في الانتخابات العامة البريطانية عن حزب العمال

لندن - د ب أ
نشر في: الإثنين 27 مارس 2023 - 2:19 م | آخر تحديث: الإثنين 27 مارس 2023 - 2:19 م

من المنتظر منع السياسي اليساري البريطاني جيريمي كوربين، من الترشح في الانتخابات العامة عن حزب العمال، ومن المقرر أن يحرك رئيس الحزب السير كير ستارمر، مقترحا يؤكد الخطوة في اجتماع للكيان الحاكم بالحزب.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، بأن زعيم حزب العمال سوف يقدم مقترحا سوف يوضح أن اللجنة التنفيذية الوطنية لن تدعم كوربين في الانتخابات المقبلة المتوقعة خلال 18 شهرا تقريبا.

واستبعد السير كير أن يخوض السياسي اليساري المخضرم الانتخابات مجددا عن حزب العمال في الشهر الماضي، وأصر على أن الحزب خضع لتحول تحت قيادته.


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