مقتنيات الأميرة فوزية ونيشـان ملك الدولة العثمانية باستفتاء اختيار قطعة العرض لشهر أبريل بمتحف شرم الشيخ

أعلن متحف شرم الشيخ الدولي، اليوم الاثنين، عن الاستفتاء الشهري الذي يطلقه ضمن مسابقة "أنت من تقرر"، للتصويت على القطعة الأثرية المميزة التي تكون على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر أبريل المقبل.

وقال الدكتور محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن الاستفتاء هذا الشهر على 3 قطع أثرية مميزة، يجري اختيار أحدهم لتكون على قائمة صالات العرض المتحفي، بناءً على أعلى نسبة تصويت من قبل جمهور المتحف.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن القطعة الأولى عبارة عن جزء مـن طقـم للمائدة مكون مـن سـت قطع، يزيـن كل منها التاج الملكي في الوسط وأسفله شعـار الخديوي محمد توفيق، بينما القطعة الثانية عبارة عن نيشـان ورصيعـة، عليهمـا كتابة نصها "عبد العـزيـز خـان- ملك الدولة العثمانية".

وأشار إلى أن القطعة الثالثة هي بروچ ذهبي مطعم بالماس، من مقتنيات الأميرة فوزية بالأسرة العلوية.