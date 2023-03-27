السفارة الفرنسية بتل أبيب تحذر مواطنيها المتوجهين إلى إسرائيل من التظاهرات

أصدرت سفارة فرنسا لدى تل أبيب، اليوم الإثنين، تحذيرا لمواطنيها المتوجهين إلى إسرائيل والمتواجدين بالفعل هناك، من الاحتجاجات المستمرة ضد خطة "التعديلات القضائية".



وقالت السفارة الفرنسية، في بيان: "تم تعليق الرحلات الجوية من مطار بن جوريون، حتى إشعار آخر، ويقتصر العمل بالمستشفيات على علاج الحالات الطارئة فحسب».



أوعلنت نقابة الأطباء الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم الاثنين إضرابا كاملا في النظام الصحي.



وتشهد إسرائيل احتجاجات على الإصلاح القضائي يشارك فيها آلاف الأشخاص منذ قرابة 12 أسبوعا.



وكان هناك المزيد من المظاهرات الحاشدة عبر البلاد اليوم الاثنين، بعدما عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف جالانت الذي كان قد دعا الحكومة إلى الدخول في حوار وحذر من أن الأمن الوطني يمكن أن يتأثر.