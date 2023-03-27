مدرب الإسماعيلي: جاهزون لسموحة ومشكلتنا في إهدار الفرص

قال أحمد قناوي المدرب العام للإسماعيلي، إن الأمور تسير على ما يرام وسط التزام أعضاء الفريق بالتعليمات الصادرة إليهم، للاستعداد الجاد لمواجهتهم الصعبة أمام سموحة الخميس المقبل بإستاد الإسكندرية.

وأضاف أن هناك تكثيف للجرعات البدنية للاعبين للوصول للفورمة المطلوبة، فضلا عن تكليف البعض منهم أداء واجبات خاصة بالملعب أثناء سير أحداث لقاءهم مع سموحة.

وأشار المدرب العام للإسماعيلي إلى أن التشكيل المرتقب أمام سموحة لن يشهد تغير جذري عن أخر مباراة مع غزل المحلة في بطولة كأس الرابطة، إلا في حدود ضيقة للغاية والهدف من وراء ذلك الانسجام بين العناصر الأساسية.

وأوضح أن الباب مفتوح أمام جميع أعضاء فريق الإسماعيلي المقيدين بالقائمة، للاستعانة بجهودهم في المباريات الرسمية المقبلة شرط أن يكونوا جاهزين لأداء المهام المطلوبة منهم على أكمل وجه بالميدان.

وأكد أن المشكلة التي يعاني منها الإسماعيلي منذ بداية الموسم الحالي تكمن إهدار اللاعبين للفرص السهلة، عند مواجهة مرمي الخصم بغرابة شديدة ونحن نعمل جاهدين لعلاج أخطائهم بتكثيف جرعات التدريب لهم.