 ولى عهد البحرين: ما يمر به العالم من حالة عدم استقرار ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وخلقت تحدياتٍ للجميع - بوابة الشروق
الإثنين 27 مارس 2023 8:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تشعر بتراجع مستوى الأعمال الدرامية الكوميدية؟

النتـائـج تصويت

ولى عهد البحرين: ما يمر به العالم من حالة عدم استقرار ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وخلقت تحدياتٍ للجميع

ولي عهد البحرين
ولي عهد البحرين
أ ش أ
نشر في: الإثنين 27 مارس 2023 - 7:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 مارس 2023 - 7:37 ص

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء، أن ما يمر به العالم من حالة عدم استقرار ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وخلقت تحدياتٍ للجميع، مشيرا إلى أن مملكة البحرين خرجت من التحديات أقوى مما كانت عليه وحولتها إلى فرصٍ حقيقية للإنجاز المتميز.
وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء خلال زيارة ولي العهد البحرينى لعدد من المجالس الرمضانية، حيث أكد أن مملكة البحرين مستمرةٌ في تنفيذ الخطط وتّبني البرامج التي تعزز مسارات التنمية، مشيرا إلى أهمية المشاريع الاستثمارية بمشاركة وتعاون القطاعين العام والخاص وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة التي دخلت مراحل متطورة غير مسبوقة بما يدعم كافة القطاعات التنموية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك