ولى عهد البحرين: ما يمر به العالم من حالة عدم استقرار ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وخلقت تحدياتٍ للجميع

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء، أن ما يمر به العالم من حالة عدم استقرار ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وخلقت تحدياتٍ للجميع، مشيرا إلى أن مملكة البحرين خرجت من التحديات أقوى مما كانت عليه وحولتها إلى فرصٍ حقيقية للإنجاز المتميز.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء خلال زيارة ولي العهد البحرينى لعدد من المجالس الرمضانية، حيث أكد أن مملكة البحرين مستمرةٌ في تنفيذ الخطط وتّبني البرامج التي تعزز مسارات التنمية، مشيرا إلى أهمية المشاريع الاستثمارية بمشاركة وتعاون القطاعين العام والخاص وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة التي دخلت مراحل متطورة غير مسبوقة بما يدعم كافة القطاعات التنموية.