سامح حسين: أحب تقديم الضحكة للجمهور بشكل يليق بهم

حل الفنان سامح حسين، ضيفا على هبة حسب، في برنامجها "اللعب مع الكبار" على راديو "إنرجي".

وكشف سامح، الكثير من تفاصيل رحلته الفنية، قائلا: "أحرص خلال أي عمل أقدمه على أمرين الأول هو رضا الله والاجتهاد، بجانب الحرص على إضحاك الجمهور بشكل يليق بهم، وأحب الجمهور يضحك من قلبه لما أقدم أي عمل".

وأضاف حسين، أنه يحضر في الوقت الحالي لعرض مسرحي بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ومن المقرر أن يجوب به الكثير من الجامعات المصرية.

وعن العمل المسرحي، قال: "لا أستطيع الكشف عن تفاصيل كثيرة عنه، ولكن هدفه مكافحة المخدرات".

وتابع: "تعبت كثيراً بسبب هذا العمل، وبسبب الشخصية التي أقدمها لذلك أعتذر لزوجتي على الهواء مباشرة لتحملها الفترة الماضية بسبب التحضير للشخصية".

وأشار سامح حسين، إلى نشأته في حي شبرا: "هناك الكثير من الذكريات الجميلة التي تربطني بالحي الذي نشأت به وخاصة في رمضان والتآلف الذي يجمع الجميع".

برنامج اللعب مع الكبار، وهو برنامج يومي في رمضان يستضيف مجموعة من النجوم في المجالات الفنية والأدبية والفكرية والرياضية.