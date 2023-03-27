 سوريا توقع على مذكرة تفاهم مع العراق ولبنان والأردن للتعاون في المجال الزراعي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا توقع على مذكرة تفاهم مع العراق ولبنان والأردن للتعاون في المجال الزراعي

أ ش أ
نشر في: الإثنين 27 مارس 2023 - 10:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 مارس 2023 - 10:53 ص

 

وقعت سوريا والعراق ولبنان والأردن، اليوم الاثنين، على مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في المجال الزراعي وتعزيز التبادل التجاري، بما يحقق التكامل الزراعي بين الدول الأربع.

وتتضمن المذكرة- حسبما نقل التلفزيون السوري- تعزيز وتطوير التعاون في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الزراعية الناجحة، وإدارة المحميات والحدائق بين الدول الأربع.

كما تتضمن المذكرة التعاون في مجال مكافحة الحرائق وتغير المناخ والتنمية والإرشاد الزراعي والإنتاج والصحة الحيوانية.

في السياق ذاته.. قال وزير الزراعة السوري المهندس محمد حسان قطنا "إنه سيتم من خلال الاتفاقية عرض مشاريع استثمارية في مجال إنشاء منشآت للثروة الحيوانية والأعلاف، والاستفادة من مشاريع قانون الاستثمار رقم (18)".

وانطلق، أمس الأحد، الاجتماع الرابع لوزراء زراعة سوريا ولبنان والعراق والأردن بدمشق، الذي يستمر حتى اليوم، بهدف مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها في الاجتماعات الرباعية، التي عقدت خلال العام الماضي في العراق ولبنان والأردن، وسبل تعزيز التبادل التجاري والأمن الغذائي وآليات دعم المشاريع الإقليمية ومواجهة التحديات المناخية وتدهور الأراضي وتحسين الإنتاج الزراعي في الدول الأربع.


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