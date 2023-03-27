نائب محافظ الفيوم يتفقد معرض المواد الغذائية المدعمة بنقابة المعلمين

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، معرض السلع والمواد الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة، والمقام بمقر نقابة المعلمين بمدينة الفيوم.

وجاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، وعيسى محمود عثمان، نقيب معلمي الفيوم، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ورحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم.

وأوضح نقيب معلمي الفيوم، أنه من المستهدف توزيع 25 ألف كرتونة مواد غذائية على المعلمين، بواقع 5 آلاف كرتونة بكل لجنة نقابية، مشيراً إلى أن الكرتونة تحتوي على السلع الغذائية الأساسية مثل "الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والشاي"، بتكلفة فعلية للكرتونة 160 جنيهاً.

فيما يتم توزيعها على المعلمين بمبلغ 100 جنيه فقط، وتتحمل النقابة الجزء المتبقي من التكلفة في صورة دعم، بواقع 60 جنيهاً لكل كرتونة.

جاء ذلك ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها المحافظة لدعم جميع الفئات، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع جميع الجهات، ومن ضمنها النقابات المهنية، لتخفيف الآثار الاقتصادية على المواطنين.