الخطوط الجوية النمساوية تلغي أكثر من 100 رحلة غدا الثلاثاء بسبب اجتماع للشركة

ألغت شركة الخطوط الجوية النمساوية التابعة لشركة لوفتهانزا، أكثر من 100 رحلة غدا الثلاثاء بسبب اجتماع للشركة.

وقالت الشركة، إن المفاوضات الصعبة بشأن الأجور دفعت إلى تجمع كبير من الطيارين وأطقم الضيافة، وأن النقابات العمالية غير مـتأكدة بشأن الوقت الذي سيستغرقه الاجتماع.

وأعلن مطار فيينا أن الرحلات إلى مطارات ألمانيا، ومن بينها برلين، من بين الرحلات التي سيتم إلغاؤها. واليوم الاثنين تم إلغاء العديد من الرحلات المتوجهة إلى ألمانيا بسبب الإضرابات هناك

وفي بداية مارس الجاري، نظم العاملون في الضيافة في الخطوط الجوية النمساوية إضرابا لعدة ساعات. ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الإدارة عن عرض بمتوسط زيادة في الأجور بنسبة 12.3%، ومن المقرر أن تناقش النقابات العرض مع الموظفين غدا الثلاثاء.