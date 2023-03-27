باسم مرسي: أتمنى خروج الزمالك من كبوته

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يتمنى باسم مرسي، لاعب البنك الأهلي، أن يعود الزمالك، فريقه السابق، إلى سابق عهده ويخرج من كبوته، بعد الخسارة بثلاثية دون رد، أمام البنك في الدور ثمن النهائي من كأس الرابطة المصرية.

وقال باسم مرسي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" أتمنى أن يخرج الزمالك من كبوته وأن يعود لسابق عهده".

أضاف:" حمدًا لله على المكسب الكبير أمام الزمالك، وأمامنا مباراة هامة أمام إنبي في الدوري".

تابع:" نمتلك مديرًا فنيًا كبيرًا، وبدأنا المباراة أمام الزمالك بتحفظ، لأننا نعرف أننا نواجه فريقًا كبيرًا".

أشار باسم مرسي:" الزمالك نادي كبير وأتمنى له التوفيق، قدم موسمًا استثنائيًا السنة الماضية وفاز بالدوري والكأس".

أتم:" إن شاء الله الزمالك يستطيع العودة وما حدث ليس نهاية الكون، وجمهوره عظيم وله فضل فيما وصلت له".