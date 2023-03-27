رئاسة شئون الحرمين الشريفين توزع أكثر من 10 آلاف وجبة لضيوف الرحمن

وزعت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة جافة لضيوف الرحمن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ وذلك ضمن حملة الرئاسة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" وتحت شعار من "الوصول حتى الحصول".

وأوضح وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة، عادل بن عبيد الأحمدي، أن رئاسة شئون الحرمين الشريفين تعمل ضمن خطة موسم رمضان المبارك من خلال تفعيل دور الإدارات المنضوية تحت مظلتها المتواجدة في المواقع الخارجية.

وذلك يأتي ضمن دور الرئاسة الرئيسي في رحلة ضيوف الرحمن، حيث تعد من أولى الجهات العاملة في تقديم الخدمات لتسهيل رحلة المعتمر والزائر في مواسم الخير والبركات.

وأشار الأحمدي إلى أن العلاقات العامة تعمل دائمًا على عكس الصورة المشرقة وإدارة العلاقات العامة حريصة على الحضور المستمر في المواقع الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتواجد الرئاسة، وصالة الحجاج أحد تلك المواقع.

وبين الأحمدي أنه تم توزيع أكثر من 10 آلاف وجبة جافة بين فطور وسحور، وقرابة 12 ألف حقيبة و5 آلاف مصحف وكتيب منذ بداية موسم شهر رمضان المبارك.